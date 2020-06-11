Sivas'ın Ulaş ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Baharözü köyündeki tepede büyük bir kaya bulunuyor. Doğal sit alanı olarak kabul edilen kaya, zaman zaman kopan parçalarıyla çevresindeki evler için tehlike oluşturuyor.

[Fotoğraf: DHA]

Yakın evler risk altında

Köyün içindeki tepede bulunan kayadan yıllar önce kopup geldiği iddia edilen ve 'gelin kayası' olarak adlandırılan bir parça daha bulunuyor. Köylüler, tepedeki kaya çevresinde yer alan evlerin devlet desteğiyle taşınmasını istiyor.

[Fotoğraf: DHA]

Baharözü köyünün muhtarı Adem Çiftçi, bu durumla ilgili şöyle konuştu:

"Çocukluğumdan beri bu kaya var. Burası zaten sit alanı ilan edildi. Daha önce tehlike oluşturduğu için kaldırılma kararı alınmış ama yeniden vazgeçilmiş. Parça kayadan kopup düşmüş. Kayaya yakın evler risk altında. Bu vatandaşlara tehlike arz ediyor. Köye ilk kez gelenler kayayı görünce çok şaşırıyor ve merak ediyor. Ayrıca aşağıda bir de gelin kayası var. Net olmamakla birlikte büyüklerimizden duyduğumuza göre bu kayanında tepedeki kayadan koparak buraya düştüğünü söyleniyor."

[Fotoğraf: DHA]

"Kayadan düşen parçalar var"

Köylülerden Ahmet Turan Çakmak, "Bu kaya burada görüldüğü gibi tehlike arz ediyor. Kaya düştü düşecek, diye endişeleniyoruz. Buradaki insanlar tehlike altında yaşıyor. Sit alanı ilan edilmesine rağmen bir önlem alınmadı. Kayadan düşen parçalar da var. Buna umarım bir çare bulunur" dedi.