Aslında bu haber, 65 senedir ısmarlama gömlek diken bir gömlek ustasının hikayesini anlatacaktı sadece. Ancak Celalettin Benli’yi tanıdıktan sonra anladık ki, bu bir sanatkarın sanatla buluşmasının hikayesiymiş.

Beyoğlu’nda tarih kokan dükkan sayısı eskiye oranla çok az... Celalettin Benli’nin ısmarlama gömlek dükkanı onlardan biri. Kendi de eski bir Beyoğlulu. Hani şu “eskiden Beyoğlu’na kravatsız çıkılmazdı” diyenleri duyuyoruz ya, onlardan biri de Celalettin Benli.

65 yıldır süren sanatkarlığında, sayısını unuttuğu adette elleriyle diktiği gömleklerden asmış birçok kişinin dolaplarına... Nezaketi, güler yüzü ve işindeki titizliğiyle birçok müşterisi de kendisinin müdavimi olmuş zaten. İlmek ilmek dokuduğu emek dolu işleri, yıllar içinde birçok gazetede yer almış. Celalettin Benli de bu gazetelere duvarında birer çerçevelik yerler ayırmış; birkaç fotoğrafla birlikte…

“İnsan ancak severse işini güzel yapabilir”

İşte bu duvarların arasında bize bir sanatçının işine kafa yorması, özenmesi ve detaycı davranması gerektiğini anlatırken, konu yine yapılan işi sevmenin ne kadar önemli olduğuna geldi. Benli, “Ancak severse bir insan işini güzel yapabilir. Ben sanatımı çok severek yaptım ve hala yapıyorum” dedi ve yıllardır kapısını sevgiyle açtığı dükkanına hızlıca bir göz attı.

Zor zamanların da olduğunu unutmamak lazım. 1955 senesinde Karaman’dan göç ettiği İstanbul’da okula gitmek yerine çalışmak zorunda olması, ustasının Yunanistan’a göç etmesinin ardından onlarca müşterinin sorumluluğunun kendisine kalması, Beyoğlu’ndaki ilk Türk ısmarlama gömlekçi olması ve 30 yıl boyunca bir gün bile durmadan çalışması… Celalettin Benli kulağa zor gelen bu zamanlardan bahsederken de mutlulukla gülümsüyor.

Ünlü isimlere gömlek dikti

65 yıllık hayatında birçok siyasetçi, ünlü sanatçı ve iş insanlarına da gömlekler diken Benli, Beyoğlu’ndaki 30 metrekarelik dükkanında hala ısmarlama gömlekler yapmaya devam ediyor. Yılların yorgunluğunun hayatına iyice nüfuz ettiği bir dönem, özenerek yaptığı ve ‘benim sanatım’ diye bahsettiği işini bırakmayı da düşünmüş. Gel gelelim ki bir müşterisinin "Evde oturup ölümü mü bekleyeceksin, çalışmak gibisi var mı?" lafı üzerine dile kolay 65 senedir icra ettiği sanatına ilk günkü hevesle yeniden sarılabilmiş.



Kurgu: Ayhan Aybek