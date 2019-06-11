Trabzon'da bir benzin istasyonunun çalışanları, günlük işlerinin dışındaki zamanlarını, satın aldıkları ve "Merinos" ismini verdikleri 1 aylık kuzuyu biberonla besleyip sevimli hayvanın ihtiyaçlarıyla ilgilenerek geçiriyor.

Arsin ilçesinde faaliyet gösteren benzin istasyonunun çalışanları, tanıdıkları vasıtasıyla satın aldıkları kuzuyu iş yerlerinde büyütmeye karar verdi.

İstasyonda daha önceden bir köpeğe ait olan kulübenin etrafını çitlerle çeviren çalışanlar, "Merinos" adını verdikleri kuzuya burada bakmaya başladı.

Çalışanlar, sabah köyden getirdikleri sütle besledikleri kuzuyu, kirli kalmaması ve sıcak havadan etkilenmemesi için istasyondaki çeşmede yıkıyor.

Kimi zaman market bölümünde kimi zaman da pompalarının bulunduğu alanda gezen sevimli kuzu, yakıt almak için istasyona giden müşterilerden ilgi görüyor.

"Onunla ilgilenmek stresimizi alıyor"

Benzin istasyonu işletmecisi Metin Yılmaz, yaklaşık 1 aydır baktıkları kuzuya çok alıştıklarını söyledi.

Çalışanların, günlük işlerinin dışındaki zamanlarını kuzuyla geçirdiğini belirten Yılmaz, "Bazı zamanlar istasyonda işim olmamasına rağmen sabahları mutlaka uğramaya çalışıyorum. Severek büyütüyoruz. Onunla ilgilenmek ve zaman geçirmek adeta stresimizi alıyor. Yakıt almak için gelenler Merinos'u görünce başta şaşırıyor, daha sonra sevmek istiyor" dedi.

İstasyon çalışanlarından Ünal Kalyon ise, kuzuyu biberonla beslediklerini dile getirdi.

Bebek gibi büyüttükleri "Merinos"un kendilerine çok alıştığını anlatan Kalyon, "Çoğu zaman müşteri geldiğinde ve araca yakıt koymamız gerektiğinde yanımıza geliyor. Biz nereye gidersek o da peşimizde. Akşamları da diğer vardiyaya gelen arkadaşlarla zaman geçiriyor. Gece ise kendi yerine alıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: AA