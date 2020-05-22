Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mayıs Pazartesi Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Camiler ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada camilerin açılacağı tarihe de değindi. Peki, bayramda camiler açık mı? Bayram namazı kılınacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan “29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Cemaatle namazı yine kurallar içinde ifa edeceğiz.” dedi.

Bayram namazı kılınacak mı?

24 Mayıs Pazar gününe denk gelen Ramazan Bayramı’nda camiler açık olamayacak. Buna göre bayram namazı da kılınmayacak.

Din İşleri Yüksek Kurulu COVID-19 tedbirleri nedeniyle bayram namazı ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada bu yıl camilerde bayram namazının kılınmayacağı hatırlatıldı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ramazan Bayramının ilk gününde her ilin kendi bayram namazı saatinde minarelerden bayram günlerinin şiârından olan tekbirleri getirerek bayram coşkusunun yaşanacağı ifade edildi.

En son cuma namazı 13 Mart’ta kılınmıştı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 16 Mart’ta yaptığı açıklamayla yeni tip koronavirüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildiğini açıklamıştı.