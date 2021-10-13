Askerlik görevinin ardından 1965'te köyü Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar'a dönen Zeki Yıldırım, arkadaşıyla iş yeri açtı.

Bir süre sonra ortağı ile ayrılan ve evinin yanında küçük bir bakkal açıp bir de at ile at arabası satın alan Yıldırım, 1967 yılından bu yana at arabasına yüklediği eşyalarla gittiği köylerde çerçilik yapmaya başladı.

Zeki Yıldırım, 54 yıldır bakkalı olmayan ve pazar kurulmayan köyleri gezerek satış yapıyor, köylülerin temel gıda ihtiyaçlarını karşılıyor.

Büyük ilgi gösteriyorlar

"1967'de dükkanı açtığımda bir at ile at arabası aldım ve köylere devam ettim. Burada yaşlılar, çocuklar, kadınlar gelip alışverişini yapıyor" diyen Yıldırım, gittiği köylerde yaşayanların kendisini sevgiyle karşıladığını ve büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Yıldırım, mesleğini son 15 senedir "Yağız" ismini verdiği atıyla sürdürdüğünü anlattı:

"Köylere çıkacağım zaman sabah erkenden kalkıp arabamı yüklüyorum. Köyde kendi müşterilerimle ilgilendikten sonra yola çıkıyorum. İlk olarak Erzincan'ın bir köyü olan Avcıçayırlı köyüne geldik. Orada biraz satış yaptıktan sonra indik Müminağa köyüne. Daha sonra Küçükgelengeç ile Büyükgelengeç köylerinde de müşterilerime uğrayıp günü bitirdik."

"Çocukluğumuzdan beri buraya gelip gidiyor"

Büyükgelengeç köyünde yaşayan Hasan Efek, köylerinin ilçe ve kasabalara uzak olduğunu vurgulayarak, "Zeki amcamız yıllardır buraya gelip gidiyor. Bizi sever, biz de onu seviyoruz. Her zaman birbirimize yardımcı oluruz" dedi.

Küçükgelengeç köyünde yaşayan Baran Kaya, Yıldırım'ın yıllardır satış yapmak için köylerine geldiğini ve temel gıda maddelerinin yanı sıra meyve suyu, çikolata gibi ürünler satarak çocukları da sevindirdiğini söyledi.