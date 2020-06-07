Tamircilerden bilye, zincir, çivi, yay, bilye, amortisör, vida, balata, buji ve çatal gibi hurda veya atık durumdaki malzemeleri de toplayan Mervan Altınorak, atölyesinde çalışma başlattı.

Altınorak, topladığı 10 bin hurdadan yaklaşık 2 aylık çalışmayla 2,5 metre uzunluğunda kelebek, 1,5 metre uzunluğunda da kurt figürü yaptı.

"Vecihi K6" çalışmaları sürüyor"

Hurda parçalardan yaptığı eserleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderdiğini söyleyen Altınorak, "Vecihi K6" çalışmaları sürüyor. Bir aydır üzerinde titiz işlemler gerçekleştiriyoruz. Yine hurda malzemelerden yaptığımız 3 metre uzunluğundaki uçağımızın iskeleti şu anda bitti. İnşallah ilerleyen zaman diliminde tamamlayarak sergileyeceğiz" dedi.