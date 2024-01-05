Antarktika'ya gittikleri teknede yaşayan Atasoy çiftinin oğulları da okula botla ulaşıyor

Seyahatleri sırasında Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir arkadaşlarını ziyaret eden Atasoy ailesi, teknelerini tesadüfen denize sıfır konumdaki Yunus Nadi İlkokulunun önüne demirledi.

Denizci çift, Brezilya'da dünyaya gelen ve Tiksano Can adını verdikleri 6 yaşındaki oğullarını yerini beğendikleri bu okula kaydettirdi.

Teknelerini kıyıdan yaklaşık 150 metre açığa demirleyen Atasoylar, küçük oğullarını her sabah lastik botla okula bırakıyor. Okul çıkışında da aynı şekilde tekneye dönen Can, zaman zaman botun küreklerini de kendisi çekiyor.

Osman Atasoy,12 yaşında okuduğu Sadun Boro'nun "Pupa Yelken" adlı kitabıyla hayatındaki hedefini belirdiğini söyledi.

"Uzaklar" teknesiyle 1992'de dünya seyahati, 2008'de de "Uzaklar II" ile Antarktika yolculuğu yaptığını hatırlatan Atasoy, eşiyle seyahatlerinin ardından denizde yaşamaya devam ettiklerini kaydetti.

"Denizde özgürlük, huzur var"

Oğulları Can'ın dünyaya geldiği günden bu yana onlarla teknede yaşadığını belirten Atasoy, "Can denizi seviyor, aynı zamanda yelken de öğreniyor. Şu anda karada bir evim yok. Gençlik yıllarımdan beri içimde karada bir evim olmasına dair bir istek hiç doğmadı. Tekne zaten bizim evimiz ama tekneyi ev olarak kabul etmiyorlar. Bu ev her yere gidiyor" dedi.

Atasoy, çocukluğundan bu yana denizde olduğunu ve bundan sonra da imkanı olduğu sürece denizde yaşayacağını dile getirdi.

Kendisine "Neden denizde yaşıyorsun? Niye herkes gibi karada yaşamıyorsun?" diye soranlar olduğunu anlatan Atasoy, "Bence denizde özgürlük, huzur var. Deniz, yaradılıştan beri çok değişmemiş özünü koruyan bir ortam. Karada insanların toplu yaşadığı yerlerde doğanın izlerini bulmak çok zor. Bunun için denizi çok seviyorum" diye konuştu.

Atasoy, ilk kitabı "Uzaklar Atasoylar'ın Dünya Seyahati"nin ardından ikinci seyahatlerini anlattığı "Uzaklar II Antarktika" adlı eserinin basıldığını ve bu ay kitapseverlerle buluşacağını bildirdi.

"Karadaki evle tek farkı sallanması"

Sibel Karasu Atasoy ise denizde elektriği ve suyu daha dikkatli kullandıklarını söyledi.

Teknenin içinin dışarıdan bakana küçük geldiğini ifade eden Atasoy, şöyle konuştu:

"Fakat iç dizaynı kendi istediğimiz gibi. Dışarıya çıktığımızda da bütün dünya bizim. Karadaki evle tek farkı sallanması. Şansımız okula çok yakın konumda demirleyebilmemiz. Okula botla gidip geliyoruz. Yağmurlu ve fırtınalı havada biraz zorlanıyoruz. Bazen yedek kıyafetlerle çıkıyoruz. Karaya yakın olduğumuz için aşırı rüzgarlı havalar haricinde kürek çekmek çok zor olmuyor. Okula herkes karadan ulaşırken biz denizden gidiyoruz. Keyifli bir yolculuk. Can'ın arkadaşları da ilginç buluyor. Bazı arkadaşları ziyaretimize de geldi."

Can da teknede yaşamayı ve denize girmeyi çok sevdiğini anlattı.

Hayalinin mega yat şirketi kurmak olduğunu belirten Can, yatlarla 100 tur dünyanın etrafını dolaşmak istediğini dile getirdi.

Denize ve seyahate olan tutkusunun peşinden giden Osman Atasoy, "Uzaklar" adlı 8,5 metrelik yelkenlileriyle dünya turu yaptı. Ardından Atasoy ve eşi TRT Türk'ün "Uzaklar Antarktika" projesi için "Uzaklar II" isimli tekneyle yola çıktı. Atasoy çifti, yaklaşık 3,5 yıllık seyahatle Antarktika'ya giden ilk Türk denizciler olarak tarihe geçti.