Antalya Kaş'taki Kasaba Ovası Mahallesi'nde, yılın 5 ayı sis hakim. Sisli hava, ekim ayının sonlarında başlıyor, nisan ayı başına kadar devam ediyor. Doğal güzelliğiyle bakıldığında seyre doyum olmuyor. Yemyeşil doğanın ortasına çöken sis adeta bir denizi andırıyor.

Kasaba Ovası'nın sakinleri geçimini tarımla sağlıyor. Bahçelerin üzerine bir örtü gibi serilen sis bulutları bölgede verimi artırıyor.

Üretici Ahmet Ali Arıkan, "Bu sis sıcaklığı belli oranda tutuyor. Dondan koruyor. Kaliteyi artırıyor. Demre'den buraya seracılık yapmaya geldik. Benim gibi birçok arkadaşım da burada seracılık üretimi yapıyor" dedi.

Tarıma destek oluyor

Daha önce bölge büyük şehirlere göç veren bir durumdaydı. Beyaz örtünün bereketini keşfedenler artık tersine göçe başlamış.

Kasaba Mahallesi Muhtarı Süleyman Özel ise şunları söyledi:

"Bu sisin özelliğini öğrendikten sonra bölgemizde seracılık arttı. Tarla fiyatlarımız yükseldi. Dışarıya göç eden vatandaşlarımız tekrardan bu bölgeye göç ettiler. Nüfusumuz arttı. Bu sis bölgeye hayat verdi."

7 bin dekarda kapia biberi üretimi gerçekleştirilen bölgede üretim alanının önümüzdeki dönemde artması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber