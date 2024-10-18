Duman 7.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
AA 18.10.2024 09:46

Anne ve oğul aynı hastanede beraber şifa dağıtıyor

Manisa'da yaşayan sağlık çalışanı Nimet Aydın ile tıp fakültesinden bu yıl mezun olan oğlu Erdem Aydın, aynı hastanede çalışmaya başladı.

Anne ve oğul aynı hastanede beraber şifa dağıtıyor

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden bu yıl mezun olan 25 yaşındaki Erdem Aydın, annesinin laboratuvar teknikeri olarak görev yaptığı Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesine atandı.

Anne Nimet Aydın (54) gazetecilere oğluyla birlikte mesai yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadığını söyledi. Oğlunun acil serviste çalıştığını anlatan Aydın, "Çok güzel bir duygu beraber çalışmak. Herkese nasip olmasını dilerim. Acilde çalıştığı için pek yanına gitmiyorum, rahatsız etmek istemiyorum. Branşımız farklı ama hastanenin işleyişi hakkında onunla konuşuyorum." dedi.

Anne ve oğul aynı hastanede beraber şifa dağıtıyor

" Annem ile beraber çalışmak güzel"

Pratisyen hekim Erdem Aydın da ilk görev yeri olarak annesinin çalıştığı hastaneyi seçtiğini belirtti. Alışma sürecinde annesinin kendine yardımcı olduğunu aktaran Aydın, "Hastanenin işleyişi hakkında bilgi sahibi olmamı sağladı. Nöbetlerimizi çok denk getirmeye çalıştık ama pek olmadı. Denk geldiği zamanlar oluyor. Ara ara ben laboratuvara uğruyorum. Mutluyum, beraber çalışmak güzel" ifadelerini kullandı.

Merkezefendi Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Özlem Susur ise hastanedeki personelin aile ortamında çalıştığını, aynı zamanda böyle bir aileye sahip olmaktan da mutluluk duyduklarını söyledi.

ETİKETLER
Aile Anne Manisa Sağlık Çalışanları
Sıradaki Haber
'Şanlıurfa pamuğu' tescillendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:59
Azerbaycan'ın bağımsızlığının 33. yılı
10:35
İşgalci İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'daki saldırılarını genişlettiğini duyurdu
10:28
Türk Yeşil Finans Konseyi kurulması için çalışmalar hızlandırılacak
10:39
Adıyaman'da Roma dönemine ait oda mezar bulundu
10:22
Brent petrolün varil fiyatı 74,37 dolar
10:21
İstanbul'da FETÖ operasyonu: Sözde sorumlu yakalandı
Zigana Dağı sonbahar renklerine büründü
Zigana Dağı sonbahar renklerine büründü
FOTO FOKUS
Aksaray'da otobüs devrildi: 7 kişi hayatını kaybetti
Aksaray'da otobüs devrildi: 7 kişi hayatını kaybetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ