Türkiye'de binlerce çocuk, koruyucu ailesine kavuşmayı bekliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koruyucu aile başvurularını 81 ildeki il müdürlükleri aracılığıyla alıyor. Bakanlık, titizlikle yaptığı incelemeler sonucunda 8 binden fazla çocuğu ailesine kavuşturdu.

Murat ve Şeyda Nur Demir çifti de 10 ay önce tanıştıkları Afrika asıllı Hasan Ali bebeğe koruyucu aile oldu.

"Daha fazla çocuğa koruyucu aile olmak istiyoruz"

Koruyucu Baba Murat Demir, insanların tedirginlikleri olabildiğini belirterek, "Yapabilir miyiz, edebilir miyiz? Acaba bağ kurulabilir mi? Eğer buradan hissederek alıyorsak, bu işe başlıyorsak, kesinlikle müthiş bir duygu. Genelde aileler şöyle gider, çocuk olmaz, bu yola girmeye çalışırlar, biz de tam tersi ilk evlenme kararı aldığımızda dedik ki biz bunu yaparız. İyi ki yapmışız." dedi.

Koruyucu anne olduktan sonra işine ara veren Şeyda Nur Demir, daha fazla çocuğa koruyucu anne olmayı istiyor. En fazla 3 çocuğa koruyucu ailelik yapılabildiğini dile getiren Demir, bu sayıyı daha da doldurmayı çok istediklerini aktardı.

Türkiye'de sürekli ikamet eden 25-65 yaş arası, düzenli gelire sahip olan kişiler koruyucu aile olmak için başvuru yapabiliyor.

Haber: Aynur Bayram

Kamera: Erkam Karakaya