93 yaşındaki anne 60 yıldır engelli çocuklarına gözü gibi bakıyor

Gülsüm Karamuk'un çocuklarından ikisi engelli. Engelli kardeşlerin biri 60 diğeri ise 53 yaşında ve akli dengeleri de yerinde değil.

Ne konuşabiliyorlar, ne de yürüyebiliyorlar. Sivas'lı İsmail ve Naci kardeşlere yıllardır anneleri bakıyor. 93 yaşındaki Gülsüm Karamuk çocuklarının tüm ihtiyaçlarını 60 yıldır itinayla karşılıyor.

93 yaşındaki anne 60 yıldır engelli çocuklarına bebek gibi bakıyor. Gülsüm ninenin, kızı ve gelini de ona yardımcı oluyor.

Gülsüm nine özverisi ve şefkati ile herkese örnek oluyor.