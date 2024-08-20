86 yaşında hayalinin peşinden gitti: 3 ayda okuma yazma öğrendi

Osmaniye’de yaşayan 86 yaşındaki Ayşe Aydoğan, babasının okula göndermemesi nedeniyle küçük yaşta okuma yazma öğrenemedi. Ancak, yıllar sonra azmi sayesinde bu hayalini gerçekleştirdi.

Eşini iki yıl önce kaybeden ve 6 çocuk annesi olan Aydoğan, evinde tek başına yaşamaya başladıktan sonra yalnızlığını unutmak amacıyla Osmaniye’deki Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Gündüz Bakım ve Aktif Yaşam Merkezine gitmeye karar verdi.

Merkezde el işleri ve çeşitli etkinliklerle sosyal hayata yeniden adapte olan Aydoğan, en büyük eksikliğinin okuma yazma bilmemek olduğunu fark etti. Bu durumun merkezdeki diğer kişilerle iletişim kurmasını zorlaştırması, yıllar önce yarım kalan hayalini tekrar canlandırdı.

"Öğrenmenin yaşı yok"

Ayşe Aydoğan, çocukluğunda babasının okula göndermemesi nedeniyle içten içe hep okuma yazma öğrenme arzusunu taşıyordu. İlerlemiş yaşına rağmen "öğrenmenin yaşı yok" diyerek merkezdeki yetkililerden yardım istedi, okuma yazma öğrenmeye başladı. Azmi ve okuma hırsı sayesinde 3 ay gibi bir sürede okuma yazmayı öğrendi.

Bu süreçte gösterdiği azim ve kararlılıkla dikkat çeken Aydoğan, yıllardır içinde ukde kalan bu isteğini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Bir kışın içinde okuma yazmayı öğrendim"

Aydoğan, merkezdeki arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirerek, yaşama sevincini yeniden bulduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Evimden alıyorlar geride buraya bırakıyorlar. Buraya geldim, bana okuma yazma öğretmelerini istedim. Fatih beyden ders aldım. Bir kışın içinde okuma yazmayı öğrendim. Telefonumla konuşabiliyorum. Önceden görüşemiyordum, şimdi telofonumla arkadaşlarımla sohbet ediyorum konuşuyorum, istediğim yeri arayabiliyorum, evlatlarımı arıyorum onlarla sohbet ediyorum. Mutluyum, buradakiler de benim evlatlarım sayılır. Evlatlarım gibi beni sayıyorlar bende kendilerini çok seviyorum."

Osmaniye Valisi Yılmaz, Ayşe nineyi ziyaret etti

Ayşe Aydoğan’ın bu azim dolu hikayesi, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz’ın da dikkatini çekti.

Vali Yılmaz, Aydoğan’ı ziyaret ederek onunla sohbet etti ve bu örnek azmi nedeniyle Aydoğan’ı tebrik etti. Vali Yılmaz, "Ayşe teyzemiz 86 yaşında okuma yazmayı öğrendi. Onun azmi ve gayreti bizlere ilham veriyor. Kendisine sağlıklı, mutlu bir hayat diliyorum" dedi.

Gündüz Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi’nde hizmet veren yetkililer, Aydoğan’ın merkezdeki herkesin sevgisini kazandığını, motivasyon kaynağı olduğunu ve her zaman aktif olarak etkinliklere katıldığını söyledi.