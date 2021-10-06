Antalya'da Üçağız Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Yüksel Korucu, doğadan kekik, adaçayı, nane ve keçiboynuzu topluyor.

Topladığı paketleri de türüne göre çuvallara yerleştiriyor. Ardından ürünlerini sandalına yükleyen Korucu, Akvaryum Koyu ile Üçağız Mahallesi arasındaki 3,5 kilometrede kürek çekiyor.

[Fotoğraf: DHA]

82 yaşındaki kadın, yüzme molası veren yatlar arasında gezerek satış yapıyor.

Günde 10 kilometre kürek çekiyor

Yüksel Korucu, bir yatta satışını bitirince kürekleri başka bir yata doğru çekiyor.

Eşini bir süre önce kaybeden, 5 çocuk annesi Korucu, günde ortalama 10 kilometre kürek çekerek elde ettiği gelirle geçinmeye çalışıyor.