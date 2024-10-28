Duman 16.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
DHA 28.10.2024 11:36

80 yıldır sürdürdüğü saraçlık mesleğini bırakmaya hazırlanıyor

Diyarbakır'da yaşayan 92 yaşındaki Kemal Gürcüm, 12 yaşında başladığı saraçlık mesleğini 80 yıldır sürdürüyor. Artık yaşlandığı ve tek başına zorlandığı için mesleği bırakacağını söyleyen Gürcüm, "Eskiden iş vardı, şimdi yok. Yaptığım eyerler, artık o kadar satılmıyor. Bu meslek öldü, ben de vakit geçsin diye dükkana geliyorum" dedi.

80 yıldır sürdürdüğü saraçlık mesleğini bırakmaya hazırlanıyor
[Fotograf: DHA]

Sur ilçesinde yaşayan Kemal Gürcüm, saraçlık mesleğini 80 yıldır sürdürüyor.

Yaklaşık 20 metrekarelik iş yerinde çalışan Gürcüm, işlerin artık eskisi gibi olmadığını belirterek, "80 yıla yakındır bu mesleği yapıyorum. Küçüktüm, 12 yaşından itibaren babamın yanında çalışmaya başladım. 60 yıldır da bu dükkandayım. Rahmetli babam 1980 yılında vefat etti. O ölene kadar beraber çalışıyorduk. O öldükten sonra şimdiye kadar çalışıyorum. Eskiden vardı, şimdi iş yok. Yaptığım eyerler, artık o kadar satılmıyor, şimdi alacak kimse yok. Benim gibi birkaç kişi vardı, öldüler. Şimdi caminin karşısında 3 tane saraç ustası var" dedi.

80 yıldır sürdürdüğü saraçlık mesleğini bırakmaya hazırlanıyor

"Eskiden yanımda 4-5 kişi çalışırdı"

Yaptığı eyerlere eskiden çok rağbet olduğuna değinen Gürcüm, "At eyeri yapıyorum. İstanbul, İzmir, Ardahan, Kars, neresi olursa isteyenlere gönderiyorum. Zanaat öldü, artık kemer yaparak satıyorum. At eyerleri, yukarda duruyor, hiç satılmıyor. İş yok. Eskiden hayvan çoktu, at çoktu. Şimdi ise hayvanın yerini taksiler aldı. Bu meslek öldü. Ben de vakit geçsin diye dükkana geliyorum. 3 çocuğum var, onlar da başka iş yapıyorlar. Ben de artık bırakmak istiyorum, çünkü hiç iş yok. Evde sabrım gelmediği için buraya vakit geçsin diye geliyorum. Artık çalışamıyorum, hemen hemen bırakmak üzereyim. Yaşlıyım, biraz rahatsızlığım da var. Böyle yavaş yavaş atlar için minderler de hazırlıyorum. Eskiden, 4-5 sene evvel yanımda 5 işçi çalışıyordu. Şimdi kimse çalışmıyor" diye konuştu.

80 yıldır sürdürdüğü saraçlık mesleğini bırakmaya hazırlanıyor

"Ahlakı hoş, komşuluğu iyidir"

Mobilya malzemeleri satan komşusu Tarık Hanazay ise Gürcüm’ü 55 yıldır tanıdığını belirterek, "Hacı Kemal Usta’nın 1970’ten beri burada olduğunu hatırlıyorum. Babası vefat etti, şimdi kendisi bu işi yapıyor. Ondan başka bu çarşıda, bu sırada bu işi yapan yoktur. Böyle yaşlı insan kalmadı. Hacı Kemal dayı esnaftır, ahlaklıdır, alim gibi insandır. Ahlakı hoş, komşuluğu iyidir. At eyerlerini yapıyor, kemer yapıyor, atların başına takılan çeşit çeşit boncukları yapıyor" dedi.

ETİKETLER
Diyarbakır
Sıradaki Haber
Suçlular dolandırıcılık yöntemlerine "yapay zekayı" da alet etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:09
Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 61 kişi yakalandı
13:04
Uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi yakalandı
12:57
Borsa günü yükselişle kapattı
12:56
Katil İsrail'in Savunma Bakanı'ndan Başbakan ve kabineye "savaş pusulasız ilerliyor" mektubu
12:59
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
12:53
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Kemal Advan Hastanesi'nde sadece 1 çocuk doktoru kaldı
Türkiye'nin kuzey ucu Sinop
Türkiye'nin kuzey ucu Sinop
FOTO FOKUS
İstanbul'da sis etkili oldu
İstanbul'da sis etkili oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ