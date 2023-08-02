Açık 24.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
AA 02.08.2023 09:19

6 bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Artvin, Van, Kayseri ve Bartın'da doğal sit alanı kapsamında bulunan 6 yer, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

6 bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
[Fotoğraf: Arşiv]

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararlarda, söz konusu illerde doğal sit alanı kapsamına giren bazı yerlerin harita ve krokileri ile sınır ve koordinatları yer aldı.

Buna göre, Artvin'in Şavşat ilçesindeki Meydancık mevkisinde 1, 2 ve 3. etap doğal sit alanları, Van'ın Muradiye ilçesindeki Muradiye Şelalesi, Kayseri'nin İncesu ve Hacılar ilçelerindeki Hürmetçi sazlığı, Bartın'ın Kurucaşile ilçesindeki Tekkeönü köyü "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

ETİKETLER
Artvin Van Kayseri Bartın
Sıradaki Haber
İstanbul yarın kavrulacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:38
Enflasyon rakamları yarın açıklanacak
09:37
22 köpek yurda kaçak yollara sokulmaya çalışıldı
09:31
Brent petrolün varil fiyatı 85,73 dolar
09:30
7 yıldır aranan FETÖ'cü eski emniyet müdürü tutuklandı
09:23
Polonya'ya geçen Ukraynalı sayısı 14 milyonu aştı
09:22
ABD'nin silahlı şiddet arşivi büyüyor: 2023'ün ilk 7 ayında 11 binden fazla saldırı
2023 Durrow Korkuluk Festivali
2023 Durrow Korkuluk Festivali
FOTO FOKUS
15 yaşındaki Muhammet Mustafa Er kalp nakliyle hayata tutundu
15 yaşındaki Muhammet Mustafa Er kalp nakliyle hayata tutundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ