Van'daki pandemi hastanelerinde vakanın ilk görüldüğü andan itibaren fedakarca görev yapan sağlık çalışanları, yaklaşık iki aydır ailelerinden ayrı yaşıyor.

Hemşireler olası bulaşma riskine karşı ailelerini ve kendilerini riske atmamak için Sağlık Bakanlığı'nca ayarlanan oteller, kamuya ait sosyal tesisler, misafirhaneler ile kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarına ait yurtlarda kalıyor.

Çocuklarını, eşlerini ve anne babalarını uzun süre göremeyen hemşireler, telefonla yakınlarıyla hasret gideriyor.

[Fotoğraf: AA]

"Haftalardır ailemden, çocuğumdan uzağım"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde görevli hemşire Bedirhan Göl, bebeğinden dolayı idari izne çıkan hemşire eşiyle sadece görüntülü konuşabiliyor.

Hemşire eşi ve 6 aylık bebeğinden bir süredir ayrı yaşayan Göl, eşinin Hemşireler Günü'nü telefondan görüntülü görüşerek kutladı.

Duygulu anların yaşadığı görüşmede Göl, hemşire eşine, "İnsanlar dikkat ederse biz de evimize erken döneriz" dedi.

"Halkımız kurallara uyarsa biz de daha erken ailemize kavuşacağız"

Bedirhan Göl, "Haftalardır ailemden, çocuğumdan uzağım. Eşim hemşire. Çocuğumuz dünyaya yeni geldiği için eşim idari izne ayrıldı. Halkımız kurallara dikkat ettiği sürece bizlerde daha erken ailemize kavuşacağız. Şu an bakmış olduğumuz hastaların durumu iyi. İnşallah en kısa sürede bu salgın biter diye umuyoruz."