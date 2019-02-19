Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden olan Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde 26 Şubat 2013 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısı ile temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor.

270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 650 bin nüfuslu bir şehrin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.

Türkiye'nin kendi öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisleri tarafından inşa edilen baraj projesinde yaklaşık 3 bin 500 kişi vardiyalı 24 saat süreyle çalışıyor. 7 ay önce başlanan gövde inşaatında 64 metre yüksekliğe ulaşıldı.

“2021 yılında enerji üreteceğiz”

Yusufeli Baraj inşaatı Proje Müdürü Feridun Ünsal, gövde çalışmalarının sürdüğünü belirterek, 4 milyon metreküp hacme sahip beton imalatı yapacaklarını söyledi.

Ünsal, “Şu ana kadar 600 bin metreküp beton döküldü. Günlük 6 bin 500 metreküp beton dökülüyor. Hedefimiz günlük 7 bin metreküplere çıkmak. 3 bin 500 personelimizle gece-gündüz vardiyalarıyla birlikte 24 saat kesintisiz çalışıyoruz. 2020’nin ortalarında barajımızda su tutacak seviyeye gelip, yollarda ve barajlardaki imalatlarımızı tamamlamayı planlıyoruz. Gövde inşaatında 64’üncü metreye ulaştık. 2021’in nisan ayında enerji üretecek pozisyona geleceğiz.” dedi.

“Dünyanın 3’üncü en yüksek barajı olacak”

Su tutmanın yolların, viyadüklerin, yeni yerleşimlerin ve kamulaştırmaların bitmesiyle birlikte mümkün olacağını ifade eden Ünsal, “Aksi takdirde baraj sus tutamayacaktır. Tamamen Türk mühendisleri, Türk firmaları ve Türk idaresi tarafından yapılan Yusufeli Barajı Türkiye’nin en yüksek, dünyanın da 3’üncü en yüksek barajı olacak.” diye konuştu.

100 katlı gökdelene eşdeğer olacak

Baraj inşaatında 440 metre temel kotundan başlanarak 710 metre kotuna yükselecek olan 270 metrelik gövde inşa edilecek. Gövde yüksekliği 100 katlı bir gökdelene eş değer olacak Yusufeli Barajı'nda, 4 milyon metreküp beton kullanılacak.

2130 milyon metreküp su depolanacak ve 2.5 milyar liraya mal olması planlanan proje ile elektrik enerjisinden günlük 3 milyon lira gelir elde edilecek. Baraj inşaatı nedeniyle sular altında kalacak olan ve 1950 yılında kurulan Yusufeli ilçe merkezi ile 4 köy, yeni yerleşim alanına taşınacak.

Kaynak: DHA