İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da 105. Dönem Kaymakamlık Kursu’nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, yurt içindeki terörist sayısının 600'ün altına düştüğünü söyledi.

Bakan Soylu, "Bir güvenlik toplantısından geliyoruz. Değerlendirmelerimizi yaptık. Bütün üst düzey güvenlik birimlerimizin tamamı bakan yardımcılarımızla birlikte oradaydı. İlk kez belki de Türkiye'ye şunu söylemek gerekir. Yurt içindeki terörist sayısı 600'ün altına düştü. Allah'a hamdolsun. Bu Türkiye'nin içeride ve dışarıda istikrar olarak ortaya koymuş olduğu sürecin bir sonucudur" dedi.

Soylu, "Sınırlarımızın dışında on yıllardır Türkiye’ye oyun kurmaya çalışanların tepesine iniyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber, İHA