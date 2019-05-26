Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop'un iç kesimleri, Karabük, Kastamonu ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren hissedilir derecede artarak mevsim normallerinin üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.

Kaynak: TRT Haber