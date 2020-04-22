Koronavirüs önlemleri kapsamında birçok ülkeden Türkiye'ye getirilen vatandaşlar belirlenen kentlerde karantina altına alındı.

Almanya'dan getirilen 285 kişi, Yozgat'taki yurda yerleştirildi

Almanya'dan getirilen 1'i çocuk 285 kişi, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulmak üzere Yozgat'taki öğrenci yurduna yerleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Sürmeli Kız Öğrenci Yurdu'na getirilenler, ateşleri ölçülüp kayıtları yapıldıktan sonra tek kişilik odalara yerleştirildi.

Polis ekipleri, binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Vatandaşların 14 günlük karantina sürecinde ihtiyaçlarının Türk Kızılay ve AFAD tarafından karşılanacağı belirtildi.

Almanya'dan gelen vatandaşlardan öğrenci Sait Fetih Alkan, yolculuklarının iyi geçtiğini ailevi nedenlerden dolayı mecburi bir dönüş yapmak zorunda kaldığını belirterek, "Allah razı olsun devletimizden bizi aldılar. Allah'a şükür kolay geçti." dedi.

Yolculuğunun çok güzel geçtiğini ifade eden Trabzonlu Semra Kurt da "Çok şükür memleketimize geldik. Hasta değiliz hayırlısı ile buradaki süremizi doldurup memleketimize döneceğiz." ifadelerini kullandı.

187 kişi de Kütahya'daki yurtlara yerleştirildi

187 Türk vatandaşı, Almanya'nın Köln kentinden kalkan Türk Hava Yollarına ait uçakla Kütahya Zafer Havalimanı'na getirildi.

Uçaktan inenler sağlık kontrolünün ardından, polis ve AFAD ekipleri eşliğinde otobüslerle Kütahya kent merkezine taşındı.

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde kente getirilen vatandaşlar, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Yerleşkesi'ndeki Gençlik ve Spor Bakanlığı Yesevi ve Dumlupınar yurtlarına yerleştirildi.

Polis ekipleri, binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları, Kütahya Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Türk Kızılay ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce karşılanacak.

Kosova'dan gelen 103 kişi Uşak'ta yurda yerleştirildi

Kosova'dan 103 Türk vatandaşını Türkiye'ye getirmek üzere kalkan Türk Hava Yollarına ait uçak, saat 23.30'da Uşak Havalimanı'na indi.

Uçakta ateşleri ölçüldükten sonra otobüslere bindirilen vatandaşlar, güvenlik önlemleri alındıktan sonra gözlem altında tutulacakları, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Latife Hanım Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurduna götürüldü.

Havalimanı çıkışında otobüsteki vatandaşların Türk bayrakları salladığı görüldü.

Yurttaki tek kişilik odalara yerleştirilen Türk vatandaşlarının, 14 günlük karantina süreci tamamlanınca gidecekleri noktalara yönlendirileceği bildirildi.

Filistin ve İsrail'den 38 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi

Filistin ve İsrail'den 38 Türk vatandaşını getiren THY'ye ait "Çukurova" isimli uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve işçi, öğrenci ve turistten oluşan yolcuların vücut ısılarını ölçtü. Yolcuların pasaportları, steril poşetlere konularak işlemlerin yapılması için görevlilere teslim edildi.

Pasaport kontrolü sonrasında yolcular apronda bekletilen minibüslerle 14 günlük karantina dönemini geçirecekleri Kredi Yurtlar Kurumunun Gölbaşı Yerleşkesi'ndeki yurtlara yerleştirilmek üzere hareket etti.

Çekya'dan getirilen vatandaşlar Karabük'te yurda yerleştirildi

Koronavirüs önlemleri kapsamında uçuşların iptal edilmesi nedeniyle Çekya'da mahsur kalan ve Türkiye'ye dönmek isteyen öğrenciler ile geçici süreliğine bu ülkede bulunanlar için Türk Hava Yolları (THY) özel uçuş gerçekleştirdi.

Büyük çoğunluğunu Erasmus öğrencilerinin oluşturduğu 107 yolcuyu taşıyan uçak, akşam Ankara Esenboğa Havaalanı'na indi.

Yolcular daha sonra apronda bekletilen otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Karabük'e polis araçları eşliğinde getirildi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu İsmail Necati Efendi Yurdu'na yerleştirilen yolcular, 14 gün burada gözlem altında tutulacak.