Haber Giriş: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 44 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 44 sığınmacı kurtarıldı.
Yunanistan güçlerinin sığınmacılara yönelik sert tutumu devam ediyor.
Karaburun açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden Sahil G üvenlik ekipleri, motoru sökülen botla Türk karasularına geri itilen 44 sığınmacıyı kurtardı.
Sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: izmir haber sığınmacı yunan güçleriSon Güncelleme: 6 Ağustos 2020 Perşembe 22:06
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