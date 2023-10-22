Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı

MSB'den yapılan açıklamada, "Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadesi kullanıldı.

Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.



Yakalanan şahıslardan 3'ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/kK0Pm1UoUt — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 22, 2023