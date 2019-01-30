Bir grup amatör dağcı, Muğla'da yürüyüşe çıktı. Ancak ilerleyen kar ve tipide yollarını kaybettiler. Önlerine bin 900 metrede Göktepe TRT Verici İstasyonu çıktı.

Yardım çağrılarına İstasyonda görevli TRT personeli yanıt verdi. Amatör dağcılar, istasyona alındı, sıcak içecek ikram edildi.

Sağlık durumları iyi olan amatör dağcılar istasyonda bir süre misafir edilecek. Çünkü kutup bölgesini andıran zirveden iniş için kar ve tipinin etkisini yitirmesi gerekiyor.

Şartların düzelmesiyle birlikte misafir dağcılar TRT'ye ait kar aracıyla tahliye edilecek.

Kaynak: TRT Haber