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Türkiye
AA 05.06.2025 19:08

"Yolu uzattın" dedi, taksiciyi darp etti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir yolcu, taksi şoförünü yolu uzattığı iddiasıyla darp etti.

"Yolu uzattın" dedi, taksiciyi darp etti

Alınan bilgiye göre, 25 yıldır taksicilik yapan Şenol Ü. (60), 31 Mayıs'ta biri kadın iki müşteriyi Bozyaka Mahallesi'nde aracına aldı.

Bir süre sonra aracın önünde oturan erkek yolcu, yolu uzattığı iddiasıyla taksiciyle tartışma başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine yolcu, Şenol Ü'yü darp etti.

"Bindiği noktayla tartışma noktası arası 140 lira tutuyor"

Şenol Ü, aracını İl Emniyet Müdürlüğü Bozyaka Hizmet Binası önünde durdurup şüpheliden şikayetçi oldu.

Sürücü Şenol Ü, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "(Yolu uzattın) diyor ama öyle bir şey yok. Bindiği noktayla tartışma noktası arası 140 lira tutuyor. İndi bindi 120 lira zaten. Dolaştırma diye bir şey olmadı." dedi.

Taksideki tartışma ve darp anları araç içi kamerasınca kaydedildi.

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İzmir Taksi
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