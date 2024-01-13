Yolu kapanan köyde rahatsızlanan çocuk için seferber oldular

Yüksekova ilçesine yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan Onbaşılar Köyü Çobanpınar Mezrasında baygınlık geçiren Evrim Şen isimli 2,5 yaşındaki bebeğin yakınları, kardan kapanan köy yolunun açılması için Yüksekova İlçe Özel İdaresi Şantiye Şefliğinden yardım istedi.
Bölgeye yönlendirilen ekiplerimiz, köy yolunun biran önce ulaşıma açılması için çalışma yürüttü.
Ekiplerimizin özverili çalışması sonucunda yolu yeniden ulaşıma açılan köyde mahsur kalan hasta bebeğe, ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından köyde yapıldı.
Daha sonra ambulansa alınan bebek, ekiplerimizin nezaretinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne ulaştırılarak tedavi altına alındı.