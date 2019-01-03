Elazığ'da merkeze bağlı Beydalı, Beşoluk ve Kurtdere köylerinden taşımalı sistemle öğrencileri tarihi Harput Mahallesi'ndeki Ekrem Özel İlköğretim Okulu'na götüren servis minibüsü, Karataş köyü Anguzu Baba Türbesi mevkisinde kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı.
Servis şoförünün yönlendirmesiyle Harput Mahallesi muhtarı Zülküf Demirpolat jandarma ekiplerinden yardım istedi.
Kısa sürede olay yerine giden jandarma ekipleri, yolda mahsur kalan öğrencileri ekip aracına alarak okullarına götürdü.
Yolda kalan servis aracı ise ekiplerin küreklerle yoldaki karı temizlemesiyle kurtarıldı.
Muhtar Demirpolat, özverili çalışmalarından dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: AA