Adıyaman'ın Sincik ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Zeynel Aslan Mahallesi'nde yaşayan 4 yaşındaki Eray Güllü'nün rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.
Sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mahalleye, paletli ambulansla yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu ulaştı.
Karın ağrısı şikayeti bulunan çocuk, evinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sincik Devlet Hastanesine kaldırdı.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA