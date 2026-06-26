  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.06.2026 12:18

YKS'de cep telefonundan yapay zekayla kopya çeken şüpheli tutuklandı

İstanbul'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sırasında cep telefonuyla sınav sorularının fotoğrafını çekerek yapay zeka uygulamasına çözdürdüğü tespit edilen şüpheli tutuklandı.

YKS'de cep telefonundan yapay zekayla kopya çeken şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Çekmeköy'deki bir okulda 21 Haziran'da gerçekleştirilen AYT'ye giren şüpheli M.E.K'nin cep telefonunu kıyafetinin içine gizleyerek sınav salonuna girdiği belirlendi.

Şüphelinin, sınav esnasında bazı soruların fotoğrafını çekip yapay zeka uygulamasına atarak çözdürdüğü tespit edildi. M.E.K, sınav süresinin bitmesinin ardından salondan çıkmak isterken görevlilerce durduruldu.

Yapılan üst aramasında cep telefonu ele geçirilen şüpheli, okulda görevli polis ekiplerince gözaltına alındı.

"Sınav esnasında bir anlık gaflete düşerek böyle bir girişimim oldu"

Emniyette ifade veren M.E.K. sınava tek başına geldiği ve emanet bırakabileceği herhangi bir yer bulamadığı için cep telefonunun internetini kapatıp, sessize ve rahatsız etme moduna aldıktan sonra şortunun içine koyarak sınav salonuna girdiğini söyledi.

Salonda 2 görevli olması nedeniyle telefonunu daha fazla kullanmaya çekindiğini ve cebine koyarak soruları çözmeye devam ettiğini belirten M.E.K, ifadesinde şu beyanlarda bulundu:

"Sınav süresi bittikten sonra salondan çıkmak için ayağa kalktığımda salon görevlileri 'Seni aramamız gerekiyor.' diyerek beklememi istediler. Üst aramamda cep telefonunu buldular. Sınava girerken telefonu yanımda götürme amacım kesinlikle kopya çekmek değildi ancak sınav esnasında bir anlık gaflete düşerek böyle bir girişimim oldu. Sınav salonuna cep telefonuyla girdiğim için ve soruların fotoğraflarını çektiğim için pişmanım."

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu'na muhalefet" suçundan tutuklandı.

ETİKETLER
İstanbul YKS
Sıradaki Haber
Otomobilde 21 kilo 600 gram eroin ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:47
NATO Parlamenter Zirvesi'ne 20 Meclis Başkanı katılacak
14:35
ABD Başkan Yardımcısı Vance, Trump'ın "derin devlet" tarafından hedef alındığını iddia etti
14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Güvenlik Haftası’nı kutladı
14:25
Beşiktaş GAİN EuroLeague'de mücadele edecek
13:51
DSÖ'den Venezuela açıklaması: İlk 72 saat hayat kurtarmak için kritik öneme sahip
13:48
Yılbaşından bu yana 23,9 ton uyuşturucu ele geçirildi
"Gökküre: Değişimler Çağı Şafağında Osmanlılar'da Matematik Bilimleri" sergisi açıldı
"Gökküre: Değişimler Çağı Şafağında Osmanlılar'da Matematik Bilimleri" sergisi açıldı
FOTO FOKUS
Yedi kıta aynı çatı altında
Yedi kıta aynı çatı altında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ