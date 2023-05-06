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Türkiye
AA 06.05.2023 13:01

Yıldırım isabet eden minarenin külahı caminin çatısına devrildi

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde köy camisinin minaresinin üst bölümü, yıldırım isabet etmesi sonucu çatıya yıkıldı.

Yıldırım isabet eden minarenin külahı caminin çatısına devrildi
[Fotograf: AA]

Tongurlar köyünde gök gürültülü sağanak sırasında caminin minaresine yıldırım isabet etti.

Minarenin külahı ile üst kısmındaki beton parçalar, caminin ve müştemilatının çatısına devrilerek hasara yol açtı.

Caminin imam hatibi Hakkı Cengiz, külahın ve parçaların büyük bir gürültüyle devrildiğini söyledi:

"Camimizde büyük hasarlar oluştu, çatı kısmı tamamen zarar gördü. Can kaybımız olmadı ama maddi zararımız büyük. Kaymakamımız, İlçe Müftümüz ve jandarma ekiplerimiz gelerek incelemelerde bulundu."

Köy muhtarı Çetin Elmas ise sağanak sırasında elektrik kesintisinin de yaşandığını, bazı evlerdeki elektrikli eşyaların zarar gördüğünü ifade etti.

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