Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçtiğimiz günlerde YHT seferlerinin 28 Mayıs'ta başlayacağını duyurmuştu.

Bu süreçte seferlerin başlamasıyla biletlerin nasıl alınacağı ise merak konusuydu.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Hayat Eve Sığar (HES) koduyla Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerinin nasıl alınacağına dair anlatım videosu paylaştı.

Hayat Eve Sığar (HES) koduyla Yüksek Hızlı Tren (YHT) bileti nasıl alınır?#YenidenRaylardayız pic.twitter.com/k3iDv88mqK — YHT (@YHTTCDD) May 24, 2020

TCDD tarafından paylaşılan videoda, "Seyahat İzin Belgesi" bulunan vatandaşların, ayrıca Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden aldığı kodla biletleri nasıl alacağı anlatıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Seyahat İzin Belgesi yerine geçmiyor

Ayrıca, Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından alınan kodun "Seyahat İzin Belgesi" yerine geçmediği ve şehirler arası seyahat kısıtlaması bulunan vatandaşların sadece HES koduyla seyahat edemeyecekleri açıklandı.

