Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türkiye'nin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüştüğünü söyledi.

Elektrikli olarak üretilecek otomobillerin geçmişin veya bugünün değil, doğrudan geleceğin teknolojisine uzandığına dikkati çeken Demir, "Elektrikli otomobiller küresel bir marka olacaktır. Biz de yerli üretimi her alanda destekliyoruz. Belediye çalışmalarında da yerli ürün, yerli ve milli yatırımlara öncelik veriyoruz. Üretilecek iki modelin üretim bandından çıkacak 55'incilerine talibiz." dedi.

Samsun'da esnaflık yapan Taşkın Taşkın da yıllardır bekledikleri otomobilin üretilmesinin sevincini yaşadıklarını belirterek, "Her haliyle beğendim. Otomobilin tasarımı, renkleri, teknolojik olması, ülkemiz açısından çok sevindirici. İnşallah seri üretimini de görürüz." diye konuştu.

Ayakkabı tamircisi Nuri Başar ise Türkiye için gurur verici bir an yaşadıklarını, seri üretimi geçildiğinde elektrikli olduğu için bütün insanların tercihinin bu yönde olacağını düşündüğünü kaydetti.

Kastamonu

Kastamonu'da yerel gazete muhabiri Serkan Horuz, tanıtımı gerçekleştirilen "Türkiye'nin Otomobili"ni sonuna kadar desteklediklerini söyledi.

Otomobilin dış görünüşünün de çok güzel olduğunu vurgulayan Horuz, "Devrim otomobiliyle başlayan Türkiye'nin kendi otomobilini yapma hayali, gerçek oldu. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından ortaya çıkarılan bu otomobil, biz ve bizden sonraki nesiller için oldukça önemli. İnşallah fiyatı da uygun olur da bu otomobilden herkes faydalanabilir." ifadesini kullandı.

Taşköprülü sarımsak üreticisi Hüseyin Yüksel ise otomobilin Türkiye'nin gururu olduğuna işaret etti.

Aracın Türkiye'ye çok büyük katkı sağlayacağını belirten Yüksel, "Parası bizim ülkemize kalacak. Bu, gurur verici bir şey. Arabanın görüntüsü de çok güzel. Param olursa alırım, hem benim de katkım olur hem de arabamız olmuş olur." değerlendirmesinde bulundu.

Kastamonu'da taksicilik yapan Necati Keçeci de otomobili çok beğendiğini dile getirerek, "Elektrikli olması taksiciler için de çok avantajlı. Böyle bir otomobilin üretilmesinden dolayı çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

Amasya

Amasya'da vatandaşlar, Türkiye'nin yerli otomobilini heyecanla karşıladı.

Yavuz Selim Meydanı'nda ayakkabı boyacılığı yapan Yusuf Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tanıtımı gerçekleştirilen otomobili gördüklerinde mutluluk ve gurur duyduğunu dile getirdi.

Otomobili en kısa sürede yollarda görmek istediklerini aktaran Yalçın, "Türkiye'nin de böyle bir teknolojiye imza atmasına çok memnun oldum. Diğer ülkelerin otomobil üretmesi ama bizim otomobilimizin olmaması bizi üzüyordu. Büyük gurur duydum, devletimizin sonuna kadar arkasındayız. Televizyonda görünce içim kıpır kıpır oldu, inşallah binmek nasip olur." diye konuştu.

Terzilik yapan Osman Kılıç ise otomobilin tasarımını çok beğendiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çok sevindim, mutlu oldum araba ürettiğimiz için. Ülkemiz her şeyin en iyisine layık. Gönlümüz ister ki en güzel arabaları biz yapalım. Bundan sonra daha iyilerini yaparız Allah'ın izniyle, kimse de önümüzü kesemez. Artık büyük bir ülkeyiz. Çok gururlandık, vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun, Rabbim utandırmasın. Allah daha güzellerini yapmamızı nasip etsin."

Çorum

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, TOGG'un 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli otomobilin tanıtım törenini heyecanla takip ettiklerini dile getirdi.

Yerli araçları çok beğendiğini belirten Başaranhıncal, "Bu projeyi sonuna kadar destekliyoruz. Türkiye pazarını geçtim, özellikle ihracat hedefi yüksek, ülkeye katma değer sağlayacak güzel bir proje. Bu, yüzyılın projesidir. Sonuna kadar destekliyoruz. Bir yerden başlamış olduk, hepimizin desteklemesi gerekiyor. Marka değeri olarak iyi görüntüsü var. Bana göre beklenenin üstünde, Türkiye'ye yakışanı yaptılar." ifadesini kullandı.

Yerli otomobil konusunda özel sektörün gücünün de görüldüğünü anlatan Başaranhıncal, "Bunu yapan da acizane özel sektördür. Türk özel sektörünün yapamayacağı hiçbir şey yok, yeter ki önü açılsın. Otomobil konusunda dünya pazarını henüz girmedik ama bu araçlarla tabiri caizse birinci ligden başlamış olduk." dedi.

Vatandaşlardan Ahmet Kaya da yerli otomobilleri görünce gururlandığını dile getirerek, "İnşallah fabrika kurulup seri üretime başlayınca daha da gururlanacağız. Kimin emeği geçmişse, kimin bir damla dahi alın teri akmışsa Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

Yerli otomobille ilgili eleştirilere tepki gösteren Kaya, "Bu otomobil mevcut iktidar zamanında yapıldı diye hayıflanalım mı? 'Olmamış' deyip kötüleyelim mi? Hiçbir şey bilmezsek bile, 'cıvatası bile kesin Çin malıdır' diye çamura mı gömelim o kadar emeği, alın terini? Komplekse girmeye gerek yok. Marifet, iltifata tabidir." değerlendirmesinde bulundu.

Tokat

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelik, Türk ekonomisine büyük katkı sağlayacak yerli otomobilin tanıtımıyla gururlandıklarını belirtti.

Mutlu olduklarını dile getiren Çelik, "Türk sanayicileri ve ticaret erbabı olarak ne kadar gurur duyduğumuzu kelimelerle anlatmamız dahi çok zor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin de büyük katkıları ile hayata geçirilen yerli otomobil, bizzat Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtıldı. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, Devrim otomobilinin önünü kestiler ama devrin otomobilinin önünü kesemeyecekler." ifadesini kullandı.

Esnaflık yapan İsmail Aydın ise mutlu olduklarını anlatarak, "Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Çok gururlandık. Bu şeylerde her zaman önümüz kesildi. Otomobil çok harika. Çıktığı zaman ben de almayı düşünüyorum." diye konuştu.

Erdem Karanfil de otomobilin tanıtımını gururla izlediklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Sinop

Sinop Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yüksel, ön tanıtımı yapılan Türkiye'nin Otomobili'ni çok beğendiklerini, üretiminin başlamasıyla kullanmayı da arzu ettiklerini dile getirdi.

Yerli ve milli bir aracı kullanmanın kendilerine mutluluk vereceğini vurgulayan Yüksel, "Ülkemiz adına çok sevindirici bir gelişme. Hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Tanıtımını izlediğimiz aracı çok beğendik. Emeği geçenleri tebrik ediyoruz." dedi.

Yüksel, yerli ve milli ürünlerin çoğalmasının ülkenin geleceği adına önemli olduğuna işaret ederek, bu tür projelerin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Çankırı

Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çelikten, yerli otomobili çok beğendiğini kaydetti.

Fiyatının da makul olması sonucu ekonomiye katkı sağlayacağını düşündüğünü belirten Çelikten, "İlk başlarda ihracat yapamasak bile ithalatı önler, cari açığa katkı sağlar." açıklamasında bulundu.

Otomobilin, ekonomik olarak birçok getirisinin olacağını dile getiren Çelikten, "Yeni otomobil istihdama, yan sanayiye katkı sağlayacak. İhracat başladığı zaman inşallah ihracat rakamlarını da arttıracak. Üretiminde bence biraz daha acele edilmesi lazım." diye konuştu.

Çankırı'da esnaflık yapan Onur Tunç da yerli otomobilin, beklentilerini karşıladığını ve dünya çapında ses getireceğine inandığını vurgulayarak, fiyatının da herkesin bütçesine uygun olması temennisinde bulundu.

Mehmet Akif Demirelli ise yeni otomobili gördüğünde çok heyecanlandığını belirterek, "Türkiye'nin üretime dair bir şey yapıyor olduğunu görmek gurur verici. Son zamanlarda silah sanayimiz de gelişti. Mühendislerimiz üst düzey silahlar ve araçlar üretmeye başladı. Bunları gördüğümüzde gururlanıyoruz ve mutlu oluyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA