Kayseri

Kayseri'de 2019 yılının ilk bebeği dünyaya geldi. Kayseri Şehir Hastanesi Kadın Doğum Polikliniğinde normal doğumla saat 00.01'de 3 kilo 970 gram dünyaya gelen bebeğe Recep Tayyip adı verildi.

Adana

Adana Şehir Hastanesine başvuran Leyla ve Ömer Aydoğan çiftinin saat 00.00'da kız bebeği doğdu. Dünyaya gözlerini açan kız bebeğe "Zeynep" ismi verildi.

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan da yeni yılın ilk bebeğini ziyaret ederek altın hediye etti.

Yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu belirten Çelikcan, "Adana'mızda ilk doğan bebeklerimiz inşallah 2019'a güzel umutlarla dünyaya geldiler. O şekilde de hayatlarını devam ettirsinler, kaderleri güzel olsun. Vatanımıza, milletimize güzel evlatlar olsunlar inşallah. Bebek annelerine özellikle geleneksel adetlerimizden olan kaynar ikram ettik. Bu kültürümüzü de devam ettirmiş oluyoruz. Yeni doğan çocuklarımızın anne ve babalarına hayırlı olsun dileklerinde bulunuyorum.'' ifadesini kullandı.

Başkan Çelikcan ailelere çeşitli hediyeler de verdi.

Düzce

Düzce'de yeni yılın ilk bebeği saat 00.01'de dünyaya geldi. Elif-Abdullah Yıldırım çiftinin ikinci çocuğu, saat 00.01'de Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde doğdu. Ailesi, 3 kilo 350 gram ağırlığında dünyaya gelen bebeğe "Ömer Asaf" adını verdi. İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, bebeği ve aileyi hastanede ziyaret etti.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da 2019 yılının ilk bebeği Zehra ve Recep Adar çiftinin ilk çocuğu olarak dünyaya gelen "Muhammed Mustafa" oldu.

Aydın

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte yılın ilk bebeği olarak dünyaya gelen Belinay'ın ailesini hastanede tebrik etti.

Vali Köşger, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ ve İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan ile birlikte kentteki polis ve jandarmanın görev yaptığı uygulama noktalarını gezdi.

Buradaki trafik kontrollerini yerinde inceleyen Köşger, sürücülerin de yeni yılını kutlayıp araçtaki çocuklara yeni yıl hediyesi verdi.

Yavuz Selim Köşger, daha sonra Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Zübeyde-Semih Sevinç çiftinin yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen ve "Belinay" ismi verilen bebeği ziyaret etti.

Çifti tebrik edip çeşitli hediyeler veren Köşger, bebeğin sağlıklı ve uzun ömürlü olması temennisinde bulundu.

Zübeyde Sevinç ise çok mutlu olduğunu belirterek, ziyaretlerinden dolayı Vali Köşger'e teşekkür etti.

Gazetecilere açıklama yapan Köşger, "Yeni yıl dolayısıyla güvenlik güçlerimizin aldığı tüm tedbirleri yerinde inceledik. Emniyetimizde yaklaşık 2 bin 500 personel 470 ekiple, jandarma ise 500 üzerinde personel ve 90 araçla tüm ilde kritik gördüğümüz her noktada teyakkuz halinde. Vatandaşımızın huzur ve güven içerisinde yeni yılı idrak etmeleri için alınması gereken tüm tedbirleri aldılar. İlimizde şu ana kadar asayiş noktasında herhangi olumsuz bir şey olmadı." ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz ve hastanenin başhekimi Ferdi Güneş de programda yer aldı.

Tokat

Tokat Devlet Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeğine "İnci" ismi verildi.

Hastaneye gelen Derya Şahin'in yeni yılın ilk dakikalarında sezaryen doğumla bir kız çocuğu oldu.

İnci ismi verilen bebeğin 3 kilogram ağırlığında dünyaya geldiği belirtildi.

Baba Tuğrul Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Böyle bir günde dünyaya geldiği için mutluyum. Vatana millete hayırlı evlat olur inşallah." dedi.

Gaziantep

Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın ve Doğum Hastanesinde doğan 2019'un ilk bebeğine Gaziantep Valisi Davut Gül'in ismi verildi. Hastaneye başvuran Fırat ve Şerife Çiloğlu çiftinin saat 00:02'de normal doğumla erkek bebeği dünyaya geldi.

Osmaniye

Osmaniye Devlet Hastanesinde saat 00.10 sularında Sultan ve Mehmet Topal çiftinin 2'nci çocukları dünyaya geldi. 3 kilogram ağırlığında doğan erkek bebeğe henüz isim konmazken, aynı saatlerde Zehra ve Mustafa Birgül çiftinin de 3'üncü çocukları doğdu. 3,5 kilogram doğan bebeğe "Elif" ismi konuldu.

Yeni bebekleri olan çiftleri ziyaret eden Vali Coşkun, AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya ve İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, çiftlere hayırlı olsun dileklerini iletti.

Coşkun ailelere çeşitli hediyeler verirken, bebeklere de birer altın taktı.

Kırşehir

Kırşehir'de 2019 yılının ilk bebeği dünyaya geldi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde normal doğumla saat 00.02'de dünyaya gelen bebeğe ise Erdal (fotoğrafta) ismi verildi.

Erzurum

Erzurum'da Nenehatun Kadın Doğum Hastanesinde dünyaya gelen 2019 yılının ilk bebeğine, İstiklal şairi "Mehmet Akif"in ismi verildi.

Kent merkezinde yaşayan Selma ve Özkan Akın çiftinin yeni yılın ilk dakikalarında bir erkek bebekleri dünyaya geldi.

Erzurum Nenehatun Kadın Doğum Hastanesinde saat 00.01'de dünyaya gelen Akın çiftinin bebeği, 51 santimetre boyunda ve 3 kilo 200 gram ağırlığında doğdu.

2019'un ilk saatlerinde dünyaya gelen "Mehmet Akif" bebek, Akın ailesine büyük sevinç yaşattı.

Mehmet Akif bebek ve ailesini, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Erzurum Valisi Okay Memiş ile kentteki sağlık yöneticileri ziyaret etti.

Uzunkaya, aileyi tebrik ederek, "Yeni yılın bebeğinin vatana ve millete hayırlı evlat olmasını ve İstiklal şairimiz Mehmet Akif gibi vatansever olmasını diliyorum" dedi.

Mardin

Mardin'de 2019'un ilk bebeği özel bir hastanede Behice ve Abdurrahim Ceylan çiftinin dünyaya gözlerini açan "Nilay" isimli kız oldu.

Kaynak: AA