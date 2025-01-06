Yeni haftada yağışlı hava yurdu terk ediyor

Yağışlı sistem yurdu terk ediyor. Yeni haftadan itibaren yurdun büyük bir bölümünde hava açık olacak.

Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, "Sadece pazartesi günü ilk saatlerde Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise kar yağışı beklentimiz var. Daha sonrasında bu sistem yurdumuzu terk ediyor ve önümüzdeki hafta sonuna kadar sadece Ege'nin kıyı kesiminde aralıklarla sağanak var onun dışında yurt genelinde yağış beklemiyoruz" dedi.

Çelik, yağışların azalmasıyla sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerine çıkacağını söyledi.

3 büyük ilde hava nasıl olacak?

Üç büyük ilde de önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor. Sadece İzmir’de salı günü için kısa süreli bir sağanak geçişi var, onun dışında Ankara ve İstanbul’da yağış öngörülmüyor.

