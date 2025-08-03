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Türkiye
TRT Haber 03.08.2025 07:36

Yeni haftada sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek

Geçtiğimiz hafta yurt genelinde etkili olan aşırı sıcaklar etkisini yitiriyor. Yeni hafta ile birlikte, sıcaklıklar, mevsim normallerine düşecek. Bugün yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Başkent Ankara'da bugün havanın yağışlı olması bekleniyor. İstanbul ve İzmir'de önümüzdeki 3 gün boyunca ise yağış beklenmiyor.

Yeni haftada sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek

Mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden hava sıcaklığı, hafta sonu itibarıyla iç ve batı kesimlerde düşecek. Yeni haftayla birlikte, hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinde seyredecek.

Bugün  hava, yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Yurdun birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yeni haftada sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek

Yağışların Sakarya, Bolu, Düzce ile Kastamonu ve Karabük'ün güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yeni hafta ile birlikte yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hava çok bulutlu olacak. Adana, Çankırı ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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3 büyük ilde hava nasıl olacak?

Ankara'da hava sıcaklığı 30 dereceyi gösterecek. Bugün  sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yeni hafta ile birlikte yağış Ankara'yı terk edecek.

İstanbul ve İzmir'de önümüzdeki 3 gün boyunca yağış beklenmiyor. Hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bugün İstanbul 31 derece, İzmir ise 35 derece olacak. 

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