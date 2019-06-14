İstanbul Gaziosmanpaşa'da Cuma namazı için evinden çıkan Murat Alan'a, 4 kişi bıçak ve beyzbol sopasıyla saldırdı.

Alan, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin bağırması üzerine saldırganlar kaçtı.

Hastaneye kaldırılan Murat Alan'a, kafa travması teşhisi konuldu.

Saldırganların kullandığı otomobilin plakasını tespit eden polis ekipleri, iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter adresi üzerinden saldırıyı kınadı.

Altun, "Şiddet hiçbir koşulda tasvip edilemez. Konunun takipçisiyiz. Herkes bilmelidir ki bu saldırının failleri adalet önünde hesap verecektir." dedi.

Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’a yapılan saldırıyı kınıyoruz. Şiddet hiçbir koşulda tasvip edilemez. Konunun takipçisiyiz. Herkes bilmelidir ki bu saldırının failleri adalet önünde hesap verecektir. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 14, 2019

Kaynak: TRT Haber, AA