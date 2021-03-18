Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 12:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yaylada mahsur kalan gençleri köylüler kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Düzce'nin Beyköy beldesi sınırlarında bulunan Sinekli Yaylası'nda araçlarıyla kara saplanan ve yoğun kar yağışı nedeniyle izleri kaybolan 3 gence, AFAD ekiplerinin koordinesiyle köylüler tarafından 7 saat sonra ulaşıldı.
Topuk Yaylası'na çıkan ve buradan Abant'a geçmeye çalışan Gölkan Aykut, Muhammed ve Asiye Gezer'in bulunduğu araç, Sinekli Yaylası mevkisinde kara saplandı.
Gençler, durumu Düzce AFAD İl Müdürlüğüne bildirdi.
AFAD ekiplerinin irtibata geçtiği köylüler, gençlere traktörle ulaşarak şehir merkezine getirdi.
"7 saat burada kaldık"
Karda mahsur kalan gençlerden Gölkan Aykut, "Tipi vardı, aracımız arazi aracı olmasına rağmen gitmedi. Şehir merkezine inmeye çalıştık inemedik. Kar gittikçe şiddetini artırdı. 7 saat burada kaldık. Emniyet güçlerine haber verdik. Kurtarılmayı bekledik. 7 saat sonra köy halkı traktörle bizi bulabildi" dedi.
Etiketler: AFAD Kar Yağışı
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