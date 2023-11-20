Çok Bulutlu 2.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.11.2023 10:35

Yaylada mahsur kalan 16 kişi kurtarıldı

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki Karagöl Yaylası'nda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 16 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Yaylada mahsur kalan 16 kişi kurtarıldı

Yaylada kamp yapan 16 kişi, aniden bastıran kar yağışının ardından yolların kapanmasıyla mahsur kaldı.

İhbar üzerine jandarma ve Taraklı Belediyesince başlatılan çalışmayla mahsur kalan grup kurtarıldı.

Ambulans kara saplandı

Tuzla Mahallesi'nde yaşayan diyaliz hastası Arif Toprak'ın rahatsızlanması üzerine yakınları durumu 112'ye bildirdi.

Mahalleye ulaşmaya çalışan sağlık ekipleri, ambulansla kara saplandı.

Vatandaşların yardımıyla mahalleye ulaşan sağlık ekipleri, Toprak'ı hastaneye götürürken yoğun kar yağışı sonrası ağacın yola devrilmesi üzerine yolda kaldı.

Haber verilmesi üzerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri devrilen ağacı kaldırarak yolu trafiğe açtı.

Yolu açmasının ardından kara saplanan itfaiye aracı, Taraklı Belediyesi'ne ait iş makinesinin yardımıyla kurtarıldı.

Ayrıca İstanbul'dan Karagöl Yaylası'na gezmeye geldiği öğrenilen astım hastası Ali Büyük de aracı ile yaylada mahsur kaldı.

Sağlık ekiplerinden yardım isteyen Büyük, uzun uğraşlar sonucu bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince Taraklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ETİKETLER
Hava Durumu Sakarya
Sıradaki Haber
15 ile "turuncu", 16 ile "sarı" uyarı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:13
Türkiye "otonom sürüş" teknolojileriyle ilerleyecek
11:12
Dijital platformlara talep ücret artışları nedeniyle azalabilir
11:11
YÖK'ten yapay zeka üzerine 10'a yakın yeni program
11:08
İmalat sanayisinde 164,4 milyar liralık AR-GE harcaması yapıldı
11:09
İklim teknolojileri, iklim değişikliğine dayanıklılığı destekliyor
11:12
TBMM Dilekçe Komisyonuna 5 bin başvuru
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 45. gününde devam ediyor
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 45. gününde devam ediyor
FOTO FOKUS
Filistinli çocuklar, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde de haklarından mahrum
Filistinli çocuklar, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde de haklarından mahrum
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ