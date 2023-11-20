Yaylada mahsur kalan 16 kişi kurtarıldı

Yaylada kamp yapan 16 kişi, aniden bastıran kar yağışının ardından yolların kapanmasıyla mahsur kaldı.

İhbar üzerine jandarma ve Taraklı Belediyesince başlatılan çalışmayla mahsur kalan grup kurtarıldı.

Ambulans kara saplandı

Tuzla Mahallesi'nde yaşayan diyaliz hastası Arif Toprak'ın rahatsızlanması üzerine yakınları durumu 112'ye bildirdi.

Mahalleye ulaşmaya çalışan sağlık ekipleri, ambulansla kara saplandı.

Vatandaşların yardımıyla mahalleye ulaşan sağlık ekipleri, Toprak'ı hastaneye götürürken yoğun kar yağışı sonrası ağacın yola devrilmesi üzerine yolda kaldı.

Haber verilmesi üzerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri devrilen ağacı kaldırarak yolu trafiğe açtı.

Yolu açmasının ardından kara saplanan itfaiye aracı, Taraklı Belediyesi'ne ait iş makinesinin yardımıyla kurtarıldı.

Ayrıca İstanbul'dan Karagöl Yaylası'na gezmeye geldiği öğrenilen astım hastası Ali Büyük de aracı ile yaylada mahsur kaldı.

Sağlık ekiplerinden yardım isteyen Büyük, uzun uğraşlar sonucu bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince Taraklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.