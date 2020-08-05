Haber Giriş: Kaynak: İHA
Yaşlı çiftin testi pozitif çıktı, yaşadıkları bina karantinaya alındı
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, rahatsızlanarak hastaneye giden yaşlı bir çiftin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine yaşadıkları bina karantinaya alındı.
Hacı Osman Mahallesi Mor Lale Sokak'ta rahatsızlanarak hastaneye giden S.T. adlı yaşlı adama yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.
S.T.'nin hastanede tedavi altına alınması sonrasında eşine yapılan testin de pozitif çıkması üzerine yaşadıkları bina karantina altına alındı.
Binada yaşayan 8 kişiye yapılan testte ise pozitif vakaya rastlanmadı.
Etiketler: koronavirüs Kocaeli covid-19Son Güncelleme: 5 Ağustos 2020 Çarşamba 11:27
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