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Türkiye
AA 04.03.2025 17:41

Yasaklı pestisit tespit edilen limonlar imha edildi

Hatay'da, Dubai'ye ihraç edilecek limonlarda yapılan incelemede Türkiye'de kullanımı sonlandırılan yasaklı pestisit tespit edildi. Muhafaza altına alınan limonlar imha edildi.

Yasaklı pestisit tespit edilen limonlar imha edildi
[Fotoğraf: Arşiv]

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Kontrol görevlileri tarafından Hatay'daki bir firmada gerçekleştirilen resmi kontrolde, Dubai'ye ihraç edilecek limon ürünlerinden numune alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan analizler sonucunda, Türkiye'de kullanımı sonlandırılan yasaklı pestisit Fenbutatin Oxide tespit edilmiştir. Türk Gıda Kodeksi'ne uygun olmayan toplam 71 bin 250 kilogram limon muhafaza altına alınmış ve 3 Mart'ta imha edilmiştir. Gıda güvenilirliği için denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir."

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