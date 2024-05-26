Yasa dışı bahis çetesine operasyonda 9 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince, 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu "dijital bahis" adı altında kurulan suç örgütü deşifre edildi.

Şüphelilerin internet kafe görünümlü iş yerlerine güvendikleri kişileri aldıkları, çete üyelerinin polise yakalanmamak için yasa dışı bahis oynayan kişilerden elden para aldığı, yasa dışı bahis oynamak isteyen kişiye güven vermek için yasa dışı bahis sitesi üzerinden iki sıfır silerek kupon oluşturdukları, kupon tutmayınca da paranın çetenin kasasına girdiği belirlendi.

"Backup" adıyla şüphelilerin ev ve iş yerlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin hesaplarında yoğun ve yüksek miktarda para trafiği tespit edildi

Söz konusu adreslerde yüksek miktarda para ele geçirildi, bulunan çok sayıda cep telefonu, sim kart ve harddiske incelenmek üzere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol hükümlerince olmak üzere 3'ü serbest bırakıldı.

Ayrıca, şüphelilerin hesaplarında yoğun ve yüksek hacimde para trafiği olduğunun anlaşılması üzerine bankalarla gerekli yazışmalar yapıldı.