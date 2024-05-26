Çok Bulutlu 18.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.05.2024 11:25

Yasa dışı bahis çetesine operasyonda 9 tutuklama

Diyarbakır'da yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında yoğun ve yüksek hacimde para trafiği olduğu belirlendi.

Yasa dışı bahis çetesine operasyonda 9 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince, 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu "dijital bahis" adı altında kurulan suç örgütü deşifre edildi.

Şüphelilerin internet kafe görünümlü iş yerlerine güvendikleri kişileri aldıkları, çete üyelerinin polise yakalanmamak için yasa dışı bahis oynayan kişilerden elden para aldığı, yasa dışı bahis oynamak isteyen kişiye güven vermek için yasa dışı bahis sitesi üzerinden iki sıfır silerek kupon oluşturdukları, kupon tutmayınca da paranın çetenin kasasına girdiği belirlendi.

"Backup" adıyla şüphelilerin ev ve iş yerlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin hesaplarında yoğun ve yüksek miktarda para trafiği tespit edildi

Söz konusu adreslerde yüksek miktarda para ele geçirildi, bulunan çok sayıda cep telefonu, sim kart ve harddiske incelenmek üzere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol hükümlerince olmak üzere 3'ü serbest bırakıldı.

Ayrıca, şüphelilerin hesaplarında yoğun ve yüksek hacimde para trafiği olduğunun anlaşılması üzerine bankalarla gerekli yazışmalar yapıldı.

ETİKETLER
Diyarbakır Bahis
Sıradaki Haber
Taşkın zararlarının önüne 'risk yönetimi'yle set çekilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:34
Ege ve Akdeniz için sağanak uyarısı
12:31
Başıboş sokak köpeklerine ilişkin düzenleme için gözler Meclis'te
12:15
7 milyon sürücü için süre doluyor: Ehliyet yenileme süreci hakkında bilinmesi gerekenler
12:04
Orta Koridor ve Kalkınma Yolu'nu güçlendirecek proje: Via Carpatia
12:12
Muğla'nın hayalet köyü: Kayaköy
11:32
İŞKUR'dan 400 bin liraya kadar hibe desteği: Başvurular başladı
Kastamonu'da çam kozalaklarından elde edilen tohumlar bölgenin ihtiyacını karşılıyor
Kastamonu'da çam kozalaklarından elde edilen tohumlar bölgenin ihtiyacını karşılıyor
FOTO FOKUS
Muğla'nın hayalet köyü: Kayaköy
Muğla'nın hayalet köyü: Kayaköy
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ