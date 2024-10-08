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Türkiye
DHA 08.10.2024 10:43

Yarım saatte 3 kazaya karıştı, 2 kişinin ölümüne neden oldu

Konya'nın Ereğli ilçesinde kullandığı tır ile yarım saatte 3 kazaya karışan Muhammet Çat, 2 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Yarım saatte 3 kazaya karıştı, 2 kişinin ölümüne neden oldu

Karaman'dan Konya’nın Ereğli ilçesindeki şeker fabrikasına pancar taşıyan Muhammet Çat yönetimindeki tır, saat 18.30 sıralarında Karaman-Konya kara yolu Melicek Mahallesi kavşağında Yüksel Altınöz’ün kullandığı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Altınöz ve arkasındaki Hasan Can yaşamını yitirdi. Ölen 2 kişinin cansız bedenleri otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yarım saatte 3 kazaya karıştı, 2 kişinin ölümüne neden oldu

Kazanın ardından yoluna devam eden Çat, yaklaşık 20 dakika sonra Fidanlık kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Süleyman Tezcan'ın (21) kullandığı hafif ticari araca çarptı. Bu kazada da sürücü Tezcan ve yanındaki Mustafa Can Tezcan yaralandı. Yaralı 2 kişi çağırılan ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

3,27 promil alkollü çıktı

Muhammet Çat, yaklaşık 10 dakika sonra da 2 kilometre ilerideki bir kavşakta hasarlı kazaya karıştı. Tırın çarptığı araçta hasar oluştu. Yakalanıp gözaltına alınan Çat'ın, 3,27 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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