Soma'nın Karamanlı Mahallesi'nde yaşayan Alican Kayalar, 14 yaşındayken babasının yanında davul üretimine başladı.

İşin tüm inceliklerini öğrenen Kayalar, zamanla mesleğinde ustalaştı.

Kayalar, çalmayı da öğrendiği davulu babasının ölümünden sonra üretmeye devam etti.

Yarım asırdır davul üreten Alican Kayalar, 20 yıl boyunca da ramazan davulculuğu yaptığını söyledi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinden bükülmüş olarak gelen kasnakları yapacağı davulun ebatlarına uygun olarak kesip, istenilen renge boyayarak işe başladığını belirten Kayalar, "Ardından ince çıtalardan hazır olarak getirttiğimiz çemberlere derileri raptiyeliyorum. Ardından bu çemberleri karşılıklı olarak kasnağa ipler yardımıyla sıkıca bağlayarak, gerdiriyorum. Ardından da son aşama olan davula omuz askısı takıp, hazır hale getiriyorum. Davul tokmakları da bize zaten hazır olarak geliyor. Çıprık dediğimiz davul çalmada kullanılan ince sopayı ise zeytin ağacı dallarından yapıyoruz" dedi.

Davullarda kullandığı kasnakların en kalitelisinin ceviz ağacından yapıldığı söyleyen Kayalar, "Ancak, gürgen, kayın ve kavak ağacından yapılan kasnakları da kullanıyoruz. Davullarda kullanılan derileri önceleri keçi derisinden üretiyorduk. Eskiden tabakhanelerden bu derileri temin edebiliyorduk. Ancak, tabakhaneler kapanınca deri bulmak zorlaştı. Bu nedenle deri yerine röntgen filmlerinde de kullanılan bir malzemeden yararlanıyoruz. Bir davulu yapmam yaklaşık 4 saatimi alıyor" diye konuştu.

Yaptığı davulların en küçüğünün 24 santimetre, en büyüğünün ise 44 santimetre genişliğinde olduğunu dile getiren Kayalar, fiyatlarının ise büyüklük ve kalitesine göre 100 lira ile 500 lira arasında değiştiğini söyledi.