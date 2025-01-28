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Türkiye
AA 28.01.2025 18:08

Yangın faciasında vefat edenlerin ailelerine hakaret eden şüpheli tutuklandı

Kartalkaya'daki otel yangınında vefat edenlere bir sosyal medya platformu üzerinden "çirkin ve ahlak dışı sözler sarf ettiği", onlara ve yakınlarına ait kişisel verileri hukuka aykırı şekilde paylaştığı ve yakınlarını arayarak acı durumlarını istismar ettiği gerekçesiyle Nevşehir'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yangın faciasında vefat edenlerin ailelerine hakaret eden şüpheli tutuklandı

Grand Kartal Otel'deki yangında yaşamını yitirenlere yönelik eylemleri nedeniyle gözaltına alınan F.A'nın Nevşehir Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Nevşehir Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen F.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüpheli F.A'nın, yangında vefat edenler ve yakınlarına ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşıldığı sosyal medya platformundaki grubun yöneticisi olduğu öğrenildi.

Yangın faciasında vefat edenlerin ailelerine hakaret eden şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Kartalkaya'daki otel yangınında vefat edenlere bir sosyal medya platformu üzerinden "çirkin ve ahlak dışı sözler sarf eden", onlara ve yakınlarına ait kişisel verileri hukuka aykırı şekilde paylaşan ve yakınlarını arayarak acı durumlarını istismar ettikleri öne sürülen kişilerden Aksaray'da ikamet eden B.M.D., Nevşehir'de ikamet eden F.A. ve Bitlis'te ikamet eden D.D'nin gözaltına alındığını duyurmuştu.

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