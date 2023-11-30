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Türkiye
AA 30.11.2023 15:25

Yalova'da taşkında araçta mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Yalova'nın Altınova ilçesinde, sağanağın ardından taşan derenin yol açtığı su baskınında araçlarında mahsur kalan 12 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Yalova'da taşkında araçta mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Şiddetli yağıştan dolan Çamdibi Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla Yalakdere taştı, çevresinde meyve bahçeleri ve seraların bulunduğu alanlar su altında kaldı.

Araçlarında mahsur kalan 12 kişi, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Altınova Belediyesi ekiplerince alınarak güvenli bölgeye götürüldü.

"Çalışmamızı başlattık"

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, sağanağın özellikle ovada etkili olduğunu söyledi.

Can kaybı yaşanmamasından teselli bulduklarını dile getiren Oral şöyle konuştu:

"Yalakdere'nin taşması, yukarıdaki barajdan ekstra suların gelmesi birleşince bu olayı yaşamış olduk. Sonraki süreçte hem toparlama hem de vatandaşlarımızın gördüğü zarar ziyanı telafi için elimizden ne geliyorsa yapmak için çalışmamızı başlattık. Tüm vatandaşlarımıza 'Geçmiş olsun.' diliyorum. Son yılların çok büyük yağmur seviyesini gördük. Dolayısıyla da bunun etkisi bizim açımızdan olumsuz olarak yansıdı."

Yalova'da taşkında araçta mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Benzer bir durumla karşılaşılmaması için ilgili kurumlarla çözüm üzerine görüşmeleri sürdüreceklerini aktaran Oral şu anda tüm ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

Oral, seralardaki hasar tespitini İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yürüteceklerini sözlerine ekledi.

Üretici İbrahim Polat ise kendisininki dahil birçok seranın sular altında kaldığını ifade etti.

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