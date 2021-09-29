İtfaiye Haftası nedeniyle, itfaiye araçlarıyla Yalova şehir merkezinde konvoy oluşturan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, daha önce kurumdan emekli olan ve araç kiralama şirketinde çalışan Özer'in bulunduğu iş yerine yakın bir bölgeye geldi.

Ekipler, Özer'in iş arkadaşlarıyla önceden konuşarak sürpriz yapmak için anlaştı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

"Dışarıda yangın var" diyerek dışarı çağırdılar

İş arkadaşları ve vatandaşların "dışarıda yangın var" diyerek iş yerinden dışarıya çağırdığı emekli itfaiyeci Özer, yangın yerine eski mesai arkadaşlarını görmenin şaşkınlığını yaşadı.

Eski meslektaşları, Yalova İtfaiye Müdürlüğü'ne verdiği emek ve katkılardan dolayı Özer'e plaket takdim etti.

Sürpriz kutlama, İtfaiye Müdürü Ergül Orakçı ve personelin, Yalova Belediyesi önünde toplu fotoğraf çektirmesiyle son buldu.

[Fotoğraf: TRT Haber]

"İtfaiyemizin 307. yılı kutlu olsun"

Özer, Yalova Belediyesinde yaklaşık 30 yıl itfaiyeci olarak görev yaptığını, yangın, sel, deprem gibi çok fazla afete ilk koşanlardan biri olduğunu anlattı.

"Vatandaşların, yangın çıkmış, diye söylemlerini duydum. Hemen koşarak dışarı çıktım. Hem neresi yanıyor diye kontrol etmek hem de eski bir itfaiyeci olarak ilk müdahaleyi yapmak için. İtfaiye Haftası nedeniyle mesai arkadaşlarım bana küçük bir sürpriz yapmak istemişler. Böyle anlamlı bir günde beni onore ettikleri için Başkan Vekilimiz Mustafa Tutuk'a ve İtfaiye Müdürlüğü arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İtfaiyemizin 307. yılı kutlu olsun."