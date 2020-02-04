Virajı alamayan otomobil takla attı
Haber Giriş: Kaynak: İHA
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde virajı alamayan otomobil, takla atarak yol kenarındaki başka bir araca çarptı. Otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Osmaniye yönünden Kadirli istikametine doğru seyir halinde olan Serdal Çınkır idaresindeki otomobil, Cengiz Topel Mahallesinde virajı alamayınca takla atarak yol kenarında bulunan park halindeki başka bir araca çarparak durabildi.
[Fotoğraf: İHA]
Kaza'da yaralanan sürücü Serdal Çınkır çevrede bulunanların yardımıyla araçtan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı bir ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Etiketler: virajı alamayan sürücü takla atan otomobil kazaSon Güncelleme: 4 Şubat 2020 Salı 12:30
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