Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri, bugün saat 08.00 itibarıyla ilçe seçim kurullarında askıya çıkarıldı.

Listeler, 2 Nisan'da askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek.

Ümraniye Atatürk Mahallesi Muhtarı Temel Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçmen listelerini dün İlçe Seçim Kurulundan teslim aldıklarını belirterek, bugün itibarıyla listeleri vatandaşın incelemesine açtıklarını söyledi.

Mert, 30 yıldır muhtarlık yaptığını dile getirerek, "Listeleri 3 Nisan'da seçim kuruluna teslim edeceğiz. Vatandaş gelecek, listelere bakacak. Biz onlara yardımcı olacağız. Listede isimleri yoksa, nüfus müdürlüğüne göndereceğiz. İlçe seçim müdürlüğünün nüfus müdürlüğünde elemanları var. Bu konuda kaydı olmayan arkadaşlara yardımcı olacaklar." diye konuştu.

"e-Devlet'ten de bakılabiliyor"

Esenevler Mahalle Muhtarı Dursun Yılmaz ise üç dönemdir muhtarlık yaptığını anlatarak, "Seçimlerimiz ülkemize, devletimize, milletimize hayırlı olsun. Listelerimizi aldık, askıya çıkardık. Arkadaşlar, komşular e-Devlet'ten de bakabiliyor, gelip buradan soranlar da oluyor" dedi.

Seçmen listesinden adını ve aile bireylerini kontrol etmek için muhtarlığa gelen Ahmet Özdemir, "Sabah haberlerde seçmen kütüklerinin asıldığını duydum. Muhtarlığa geldim, ismimi arayıp buldum. Ailecek hepsini kontrol ettim. Sıkıntı yok. Vatana, millete hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

İsmini muhtarlıktan kontrol eden Necmi Kayır da "Seçmen kütük kayıtlarına bakmaya geldim. İsmimi buldum, herhangi bir sorun yok. Vatana, milletimize hayırlı olsun inşallah" şeklinde konuştu.