Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalarda, örgüte ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla, Gürpınar ilçesi Bükeç Mahallesi kırsalında "Kapan-Şehit Uzm.J.III Kad.Çvş Serkan Angan Operasyonu" yürütüldüğü ifade edildi.

Operasyonda 32 adet RPG 7 antitank roketatar mühimmatı, 22 adet fünye ve bir miktar tıbbi malzeme ele geçirildi. Bölgede operasyonların süreceği vurgulandı.