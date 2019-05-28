Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Doğubayazıt kara yolu üzerindeki devriye görevi sırasında şüpheli gördüğü kamyonetlerde arama yaptı.

Aramada, çuvallar içerisinde toplam 5 ton 625 kilogram kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi.

Ele geçirilen balıklar, ilçe tarım ve orman müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

İnci kefalini korumak için komisyon kuruldu

Van Gölü'nde yaşayan ve 15 Nisan-15 Temmuz'da tatlı sulara göç eden inci kefalinin korunması için "İnci Kefali Balığı Koruma Komisyonu" oluşturuldu.

Tuşba Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, her yıl aynı tarihlerde gölün tuzlu ve sodalı suyundan tatlı sulara göç etmeye başlayan milyonlarca balık, şehir merkezinden geçen Akköprü Deresi'ne akın etti.

Tatlı sulara yumurtasını bırakmak için suyun tersine yüzen balıkların korunması için Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ın çağrısı üzerine "İnci Kefali Balığı Koruma Komisyonu" kurulması kararlaştırıldı.

Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fazıl Şen ile Akköprü Deresi'nde incelemelerde bulunan Akman, deredeki su debisinin azalması nedeniyle balıkların yumurtalarını rahatça bırakamadığını tespit etti.

"Fakülte de destek verecek"

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Akman, balıkların büyük çoğunluğunun bu yıl şehir merkezinden geçen derelere göç ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Belediye olarak bir yandan göç döneminde kaçak avlanmanın önüne geçmeye çalışırken bir yandan da su debisinin azalması nedeniyle balıkların zarar görmemesi için ilgili kurumlarla istişarelerde bulunuyoruz. DSİ 17. Bölge Müdürü Yunis Şenol'dan su debisinin sabit bir konumda tutulması için Sıhke Göleti'nde su takviyesi yapılmasını istedik. Balıkların üremesini sağlıklı olarak gerçekleştirmesi için dere yatağında üreme ceplerinin oluşturulması için YYÜ Su Ürünleri Fakültesi de destek verecek."

"Vatandaşların izlemesi için dere kenarına banklar yapacağız"

Göç döneminde balıkların korumasız olduğunu ve bu nedenle de avlanmasının kolaylaştığını aktaran Akman, şu ifadeleri kullandı:

"Kaçak avlanmanın önüne geçmek için görevlendirdiğimiz zabıta ekiplerimiz dere boyu görev yapacak. Vatandaşlarımızın bölge turizmine büyük katkı sağlayacak olan balık göçünü daha rahat bir ortamda izlemesi için de dere kenarında bazı düzenlemeler yaparak oturma bankları bırakacağız. Balıkların korunması için üzerimize düşen her türlü görev ve sorumluluğu yerine getireceğiz."

Kaynak: İHA, AA