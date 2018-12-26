Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "ardışık arama" ve "kripto şifreleme" yöntemlerinin deşifresine yönelik soruşturma kapsamında 14'ü muvazzaf, 4'ü kamudan ihraç ve eski bir askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı belirtildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince Van, Ankara, Antalya, İzmir, Afyonkarahisar, Eskişehir, Erzurum, Siirt, Gaziantep, Giresun, Konya, Malatya, Çanakkale, Kahramanmaraş, Kırklareli, Diyarbakır, Hakkari ve Siirt ile ve KKTC'de FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonda aralarında FETÖ terör örgütünün Van 'askeri mahrem yapılanması' sorumlusunun da bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Firari bir zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

FETÖ terör örgütü ile mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır."

Kaynak: AA